09:08, 17 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда технопарклар сони 32 тага етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаол махсус иқтисодий зоналар сони 31 та, кичик саноат зоналари сони 423 та, технопарклар сони 32 та ҳамда кластерлар сони 381 тани ташкил этган.
Уларнинг таркибидаги корхоналар сони қуйидагича:
- технопаркларда – 3 803 та;
- кичик саноат зоналарида – 3 272 та;
- махсус иқтисодий зоналарда – 1 127 та;
- кластерларда – 392 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган дехқон хўжаликлари сони 395 559 тани ташкил этган.
2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда 415,2 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.
2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 513 та корхоналар фаолият юритмоқда.