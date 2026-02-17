OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 17 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда технопарклар сони 32 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаол махсус иқтисодий зоналар сони 31 та, кичик саноат зоналари сони 423 та, технопарклар сони 32 та ҳамда кластерлар сони 381 тани ташкил этган.

    технопарк
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг таркибидаги корхоналар сони қуйидагича:

    • технопаркларда – 3 803 та;
    • кичик саноат зоналарида – 3 272 та;
    • махсус иқтисодий зоналарда – 1 127 та;
    • кластерларда – 392 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган дехқон хўжаликлари сони 395 559 тани ташкил этган.

    2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда 415,2 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

     2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 513 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
