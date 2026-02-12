16:10, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида деҳқон хўжаликлари сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган дехқон хўжаликлари сони 395 559 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида деҳқон хўжаликлари сони қуйидагича:
- Андижон вилоятида – 64 909 та;
- Самарқанд вилоятида – 47 930 та;
- Хоразм вилоятида – 47 370 та;
- Фарғона вилоятида – 42 205 та;
- Қашқадарё вилоятида – 33 301 та;
- Сурхондарё вилоятида – 27 465 та;
- Наманган вилоятида – 27 379 та;
- Бухoрo вилоятида – 24 383 та;
- Тoшкент вилоятида – 22 508 та;
- Жиззах вилоятида – 19 583 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси – 13 915 та;
- Сирдарё вилоятида – 12 775 та;
- Навоий вилоятида – 11 805 та;
- Тошкент шаҳрида – 31 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 33,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.