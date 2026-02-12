OZ
    16:10, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида деҳқон хўжаликлари сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган дехқон хўжаликлари сони 395 559 тани ташкил этган.

    экинзор
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида деҳқон хўжаликлари сони қуйидагича:

    • Андижон вилоятида – 64 909 та;
    • Самарқанд вилоятида – 47 930 та;
    • Хоразм вилоятида – 47 370 та;
    • Фарғона вилоятида – 42 205 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 33 301 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 27 465 та;
    • Наманган вилоятида – 27 379 та;
    • Бухoрo вилоятида – 24 383 та;
    • Тoшкент вилоятида – 22 508 та;
    • Жиззах вилоятида – 19 583 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 13 915 та;
    • Сирдарё вилоятида – 12 775 та;
    • Навоий вилоятида – 11 805 та;
    • Тошкент шаҳрида – 31 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 33,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

