    Ўзбекистон 1 йилда энг кўп қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 33,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Экспорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 24 % га юқори.

    Мазкур даврда Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган ТОП-10 давлатлар (АҚШ долларида):

    • Россия – 4,3 млрд;
    • Хитой – 2,5 млрд;
    • Қозоғистон – 1,5 млрд;
    • Афғонистон – 1,5 млрд;
    • Туркия – 1,1 млрд;
    • Франция – 872,2 млн;
    • Қирғиз Р. – 771,1 млн;
    • БАА – 720,7 млн;
    • Тожикистон – 683,1 млн;
    • Покистон – 325 млн.

    Рақамлар яхлитланган.

    Эслатиб ўзтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон хорижга қиймати 2,1 млрд АҚШ долларига тенг бўлган 2,2 млн тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.

