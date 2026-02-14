OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 14 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 18,5 мингтадан ошди

    ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 513 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    чет эл капитали иштирокидаги корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 4 282 таси қўшма ва 14 231 таси хорижий корхоналардир.

    Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони охирги 5 йилда 1,9 баробарга, шу билан бирга хорижий корхоналарнинг улуши 55,1 фоиздан 76,9 фоизгача ошган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:

    • Хитой — 5 218 та;
    • Россия — 3 190 та;
    • Туркия — 2 149 та;
    • Қозоғистон — 1 221 та;
    • Жанубий Корея — 699 та;
    • Афғонистон — 647 та;
    • БАА — 413 та;
    • Тожикистон — 410 та;
    • Ҳиндистон — 394 та;
    • Озарбайжон — 368 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 164 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!