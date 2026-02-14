09:08, 14 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 18,5 мингтадан ошди
ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 513 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Улардан 4 282 таси қўшма ва 14 231 таси хорижий корхоналардир.
Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони охирги 5 йилда 1,9 баробарга, шу билан бирга хорижий корхоналарнинг улуши 55,1 фоиздан 76,9 фоизгача ошган.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:
- Хитой — 5 218 та;
- Россия — 3 190 та;
- Туркия — 2 149 та;
- Қозоғистон — 1 221 та;
- Жанубий Корея — 699 та;
- Афғонистон — 647 та;
- БАА — 413 та;
- Тожикистон — 410 та;
- Ҳиндистон — 394 та;
- Озарбайжон — 368 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 164 та корхоналар фаолият юритмоқда.