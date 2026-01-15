OZ
    Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 18 мингтадан ошди

    ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 164 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 18 мингтадан ошди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 4 247 таси қўшма ва 13 917 таси хорижий корхоналардир.

    Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони охирги 5 йилда 1,9 баробарга ошган.

    Ўзбекистондаги чет эл нвестицияси иштирокидаги корхоналар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:

    • Хитой — 5 044 та;
    • Россия — 3 181 та;
    • Туркия — 2 137 та;
    • Қозоғистон — 1 212 та;
    • Жанубий Корея — 693 та;
    • Афғонистон — 635 та;
    • БАА — 414 та;
    • Тожикистон — 389 та;
    • Ҳиндистон — 375 та;
    • АҚШ — 340 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

