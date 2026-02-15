OZ
    12:20, 15 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 327 мингдан ортиқ МЧЖ фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда 415,2 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    МЧЖ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 327,5 мингтаси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 78,9 фоизини ташкил этди.

    Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:

    • Масъулияти чекланган жамият – 327 495 та (78,9 %);
    • Хусусий корхоналар – 47 179 та (11,4 %);
    • Оилавий корхоналар – 36 440 та (8,8 %);
    • Акциядорлик жамияти – 634 та (0,1 %);
    • Бошқалар – 3 436 та (0,8 %).

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 513 та корхоналар фаолият юритмоқда.

