Ўзбекистонда метрополитендан бир кунда 753 мингдан зиёд йўловчи фойдаланган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида метрополитен орқали жами 205,7 млн нафар йўловчи ташилган.
Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 14,4 млн йўловчига ёки 7,5 фоизга ошган.
Мазкур даврда метрополитенда бир кунда ўртача 753,5 минг нафар йўловчи ташилган.
