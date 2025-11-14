OZ
    Ўзбекистонда метрополитендан бир кунда 753 мингдан зиёд йўловчи фойдаланган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида метрополитен орқали жами 205,7 млн нафар йўловчи ташилган.

    метро
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 14,4 млн йўловчига ёки 7,5 фоизга ошган.

    Мазкур даврда метрополитенда бир кунда ўртача 753,5 минг нафар йўловчи ташилган.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.

    Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

