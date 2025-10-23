OZ
    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,1 млрд АҚШ долларига ёки 22,9 % га ошган.

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:

    • Экспорт – 26,7 млрд (+33,3 %)
    • Импорт – 33,1 млрд (+15,6 %) АҚШ долларини ташкил этди.

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо ҳамкор давлатлари сони 206 тага етди.

    Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (19,1 %), Россия (15,7 %), Қозоғистон (5,8 %), Туркия (3,6 %) ва Корея Республикаси (2,2 %) ҳиссасига тўғри келди.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

