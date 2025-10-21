OZ
    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 188 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    чет эл инвестицияси
    Фото: миллий статистика қўмитаси

    Улардан 4 134 таси қўшма ва 13 054 таси хорижий корхоналардир.

    Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони охирги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистондаги чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:

    • Хитой – 4 570 та
    • Россия – 3 150 та
    • Туркия – 2 048 та
    • Қозоғистон – 1 165 та
    • Жанубий Корея – 681 та
    • Афғонистон – 616 та
    • БАА – 377 та
    • Тожикистон – 364 та
    • Ҳиндистон – 343 та
    • Қирғиз Респ. – 339 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

