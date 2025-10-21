17:11, 21 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 188 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Улардан 4 134 таси қўшма ва 13 054 таси хорижий корхоналардир.
Чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони охирги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Ўзбекистондаги чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:
- Хитой – 4 570 та
- Россия – 3 150 та
- Туркия – 2 048 та
- Қозоғистон – 1 165 та
- Жанубий Корея – 681 та
- Афғонистон – 616 та
- БАА – 377 та
- Тожикистон – 364 та
- Ҳиндистон – 343 та
- Қирғиз Респ. – 339 та
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.