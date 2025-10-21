OZ
    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 460,3 мингтани ташкил этган.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан 390,3 мингтаси ёки 84,8 фоизи кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келмоқда.

    Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

    • савдо соҳасида – 149 470 та (32,5 %);
    • саноат соҳасида – 57 799 та (12,6 %);
    • қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 33 223 та (7,2 %);
    • яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 29 325 та (6,4 %);
    • қурилиш соҳасида – 29 185 та (6,3 %);
    • ташиш ва сақлаш соҳасида – 16 816 та (3,6 %);
    • ахборот ва алоқа соҳасида – 11 241 та (2,4 %);
    • соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 13 161 та (2,9 %);
    • бошқа соҳаларда – 120 109 та (26,1 %).

