14:08, 21 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 460,3 мингтани ташкил этган.
Шундан 390,3 мингтаси ёки 84,8 фоизи кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келмоқда.
Уларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
- савдо соҳасида – 149 470 та (32,5 %);
- саноат соҳасида – 57 799 та (12,6 %);
- қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги соҳасида – 33 223 та (7,2 %);
- яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида – 29 325 та (6,4 %);
- қурилиш соҳасида – 29 185 та (6,3 %);
- ташиш ва сақлаш соҳасида – 16 816 та (3,6 %);
- ахборот ва алоқа соҳасида – 11 241 та (2,4 %);
- соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳасида – 13 161 та (2,9 %);
- бошқа соҳаларда – 120 109 та (26,1 %).
