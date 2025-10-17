18:28, 17 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга тижорат мақсадида энг кўп қайси давлат фуқаролари келмоқда
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида жами 287,7 минг нафар чет эл фуқаролари тижорат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.
"Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 190,3 минг нафарга ёки қарийб 3 баробарга ошган", - дейилади хабарда.
Жорий йилнинг 8 ойида Ўзбекистонга тижорат мақсадида келган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:
Афғонистон — 267 879 нафар
Тожикистон — 14 648 нафар
Туркманистон — 2 235 нафар
Россия — 585 нафар
Туркия — 392 нафар
Қозоғистон — 373 нафар
Бошқа давлатлар — 1 635 нафар