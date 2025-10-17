OZ
    Ўзбекистонга тижорат мақсадида энг кўп қайси давлат фуқаролари келмоқда

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида жами 287,7 минг нафар чет эл фуқаролари тижорат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Ўзбекистонга тижорат мақсадида келган хорижликлар сони 3,4 баробарга ошган
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    "Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 190,3 минг нафарга ёки қарийб 3 баробарга ошган", - дейилади хабарда.

    Жорий йилнинг 8 ойида Ўзбекистонга тижорат мақсадида келган чет эл фуқаролари мамлакатлар бўйича қуйидагича:

    Афғонистон — 267 879 нафар

    Тожикистон — 14 648 нафар

    Туркманистон — 2 235 нафар

    Россия — 585 нафар

    Туркия — 392 нафар

    Қозоғистон — 373 нафар

    Бошқа давлатлар — 1 635 нафар

