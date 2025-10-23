OZ
    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-сентябрь ойларида иқтисодиёт ва ижтимоий соҳани ривожлантириш учун барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан 443,6 трлн сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилган.

    инвестиция
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 15,2 фоизга, сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Мазкур даврда ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитлар миқдори 34,5 млрд долларни ташкил этди.

    Хорижий инвестиция ва кредитларнинг соҳалар кесимидаги улуши қуйидагича:

    • Ишлаб чиқариш саноати – 32,9 %;
    • Электр, газ билан таъминлаш – 18,4 %;
    • Тоғ-кон саноати – 12,2 %;
    • Қишлоқ хўжалиги – 9,1 %;
    • Сув билан таъминлаш ва канализация – 1,8 %;
    • Қурилиш – 6,1 %;
    • Ташиш ва сақлаш – 5,3 %;
    • Ахборот ва алоқа – 0,9 %;
    • Соғлиқни сақлаш – 1,7 %;
    • Бошқа фаолият турлари – 11,6 %.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон 11,6 млн долларлик олма экспорт қилган.

    Инвестиция Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
