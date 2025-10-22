OZ
    Ўзбекистон 11,6 млн долларлик олма экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистон 10 та хорижий давлатга қиймати 11,6 млн АҚШ долларига тенг бўлган 22,6 минг тонна олма экспорт қилган.

    олма
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    8 ойда Ўзбекистон олма етказиб берган давлатлар:

    • Россия – 10 721 тонна;
    • Қозоғистон – 10 098 тонна;
    • Қирғиз Респ. – 1 275 тонна;
    • Туркманистон – 167,4 тонна;
    • Ироқ – 164,3 тонна;
    • Бошқа давлатлар – 192,2 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

