09:08, 22 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 11,6 млн долларлик олма экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистон 10 та хорижий давлатга қиймати 11,6 млн АҚШ долларига тенг бўлган 22,6 минг тонна олма экспорт қилган.
8 ойда Ўзбекистон олма етказиб берган давлатлар:
- Россия – 10 721 тонна;
- Қозоғистон – 10 098 тонна;
- Қирғиз Респ. – 1 275 тонна;
- Туркманистон – 167,4 тонна;
- Ироқ – 164,3 тонна;
- Бошқа давлатлар – 192,2 тонна.
