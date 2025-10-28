13:13, 28 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига 1 квадрат километр майдонга ўртача 84,8 киши тўғри келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 кишига ортган.
Йиллар кесимида Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга тўғри келадиган аҳоли зичлиги (1 октябрь ҳолатига):
- 2021 йил – 78,1 киши;
- 2022 йил – 79,8 киши;
- 2023 йил – 81,5 киши;
- 2024 йил – 83,2 киши;
- 2025 йил – 84,8 киши.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг демографик кўрсаткичлари рақамларда маълум қилинган эди.
Шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.