18:10, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг демографик кўрсаткичлари рақамларда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси Ўзбекистоннинг демографик кўрсаткичларини эълон қилди.
2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг демографик кўрсаткичлари статистик рақамларда:
- Аҳоли сони – 38 069,1 минг киши
- Аёллар сони – 18 896,6 минг киши (49,6%)
- Эркаклар сони – 19 172,5 минг киши (50,4%)
- Шаҳарда яшовчилар – 19,4 млн киши
- Қишлоқда яшовчилар – 18,7 млн киши
- Никоҳлар сони – 177 мингта
- Никоҳдан ажралишлар сони – 35,4 мингта
Ташқи миграция
- Кўчиб келган – 1 133 киши
- Кўчиб кетган – 7 585 киши
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.