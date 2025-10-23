OZ
    Ўзбекистоннинг демографик кўрсаткичлари рақамларда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси Ўзбекистоннинг демографик кўрсаткичларини эълон қилди.

    демография
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистон Республикасининг демографик кўрсаткичлари статистик рақамларда:

    • Аҳоли сони – 38 069,1 минг киши
    • Аёллар сони – 18 896,6 минг киши (49,6%)
    • Эркаклар сони – 19 172,5 минг киши (50,4%)
    • Шаҳарда яшовчилар – 19,4 млн киши
    • Қишлоқда яшовчилар – 18,7 млн киши
    • Никоҳлар сони – 177 мингта
    • Никоҳдан ажралишлар сони – 35,4 мингта

    Ташқи миграция

    • Кўчиб келган – 1 133 киши
    • Кўчиб кетган – 7 585 киши

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

