    Ўзбекистонда 9 ойда 9,9 млн тонна сабзавот етиштирилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 9,9 млн тонна сабзавотлар етиштирилган.

    сабзавот
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида сабзавот етиштириш ҳажми:

    • Андижон вилояти – 1,4 млн тонна
    • Самарқанд вилояти – 1,4 млн тонна
    • Фарғона вилояти – 1,1 млн тонна
    • Сурхондарё вилояти – 1,1 млн тонна
    • Тошкент вилояти – 1 млн тонна
    • Бухоро вилояти – 939 495 тонна
    • Наманган вилояти – 719 068 тонна
    • Қашқадарё вилояти – 539 570 тонна
    • Хоразм вилояти – 491 698 тонна
    • Жиззах вилояти – 371 010 тонна
    • Навоий вилояти – 268 873 тонна
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 247 801 тонна
    • Сирдарё вилояти – 255 800 тонна
    • Тошкент шаҳри – 854 тонна

