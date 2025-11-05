09:08, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 9 ойда 9,9 млн тонна сабзавот етиштирилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–сентябрь ойларида республикадаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 9,9 млн тонна сабзавотлар етиштирилган.
Ҳудудлар кесимида сабзавот етиштириш ҳажми:
- Андижон вилояти – 1,4 млн тонна
- Самарқанд вилояти – 1,4 млн тонна
- Фарғона вилояти – 1,1 млн тонна
- Сурхондарё вилояти – 1,1 млн тонна
- Тошкент вилояти – 1 млн тонна
- Бухоро вилояти – 939 495 тонна
- Наманган вилояти – 719 068 тонна
- Қашқадарё вилояти – 539 570 тонна
- Хоразм вилояти – 491 698 тонна
- Жиззах вилояти – 371 010 тонна
- Навоий вилояти – 268 873 тонна
- Қорақалпоғистон Республикаси – 247 801 тонна
- Сирдарё вилояти – 255 800 тонна
- Тошкент шаҳри – 854 тонна
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.
Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.
Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.
Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.