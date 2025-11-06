17:15, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон: Мактабларда 8 896 та ўқувчи ўрни фойдаланишга топширилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь—сентябрь ойларида Ўзбекистонда умумтаълим ва ихтисослаштирилган мактабларда 8 896 та ўқувчи ўрни фойдаланишга топширилган.
Уларнинг ҳудудлар бўйича тақсимоти қуйидагича:
- Самарқанд вилояти – 4 640 та
- Жиззах вилояти – 1 680 та
- Андижон вилояти – 720 та
- Навоий вилояти – 636 та
- Сурхондарё вилояти – 540 та
- Бухоро вилояти – 360 та
- Наманган вилояти – 320 та
