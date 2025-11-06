OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:15, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон: Мактабларда 8 896 та ўқувчи ўрни фойдаланишга топширилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь—сентябрь ойларида Ўзбекистонда умумтаълим ва ихтисослаштирилган мактабларда 8 896 та ўқувчи ўрни фойдаланишга топширилган.

    мактаб
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг ҳудудлар бўйича тақсимоти қуйидагича:

    • Самарқанд вилояти – 4 640 та
    • Жиззах вилояти – 1 680 та
    • Андижон вилояти – 720 та
    • Навоий вилояти – 636 та
    • Сурхондарё вилояти – 540 та
    • Бухоро вилояти – 360 та
    • Наманган вилояти – 320 та

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Мактаблар Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
