US OPEN: Дмитрий Попко саралаш турнирини муваффақиятли бошлади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 239-ракеткаси Дмитрий Попко US OPEN саралаш турнирининг ярим финалига чиқди.
Қозоғистонлик теннисчи саралаш турнирининг чорак финалида дунёнинг 140-ракеткаси бразилиялик Тьяго Уайлд билан куч синашди.
Попко биринчи сетда тай-брекда ғалаба қозонди - 7:6 (7:4).
Иккинчи сет 6:3 ҳисобида якунланди.
Бир соату 41 дақиқа давом этган ўйинда Попко саккизта эйс билан бирга олтита брейк-пойнтнинг иккитасини қўлга киритди. Уайлд олтита эйс ва битта брейк (2 та брейк-пойнт) билан чекланди.
Дмитрий Попко саралаш турнирининг ярим финалида дунё рейтингида 184-ўринни эгаллаб турган франциялик Юго Бланшга қарши ўйнайди.
Яна бир қозоғистонлик, дунёнинг 192-рақамли вакили Бейбут Жуқаев 197-ўриндаги америкалик Жек Пиннингтон-Жонсга қарши баҳс олиб боради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакинанинг US OPEN турнирининг аралаш жуфтлик баҳсларидаги рақиби аниқлангани ҳақида хабар берган эдик.