    US OPEN: Дмитрий Попко саралаш турнирини муваффақиятли бошлади

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 239-ракеткаси Дмитрий Попко US OPEN саралаш турнирининг ярим финалига чиқди.

    попко
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи саралаш турнирининг чорак финалида дунёнинг 140-ракеткаси бразилиялик Тьяго Уайлд билан куч синашди.

    Попко биринчи сетда тай-брекда ғалаба қозонди - 7:6 (7:4).

    Иккинчи сет 6:3 ҳисобида якунланди.

    Бир соату 41 дақиқа давом этган ўйинда Попко саккизта эйс билан бирга олтита брейк-пойнтнинг иккитасини қўлга киритди. Уайлд олтита эйс ва битта брейк (2 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Дмитрий Попко саралаш турнирининг ярим финалида дунё рейтингида 184-ўринни эгаллаб турган франциялик Юго Бланшга қарши ўйнайди.

    Яна бир қозоғистонлик, дунёнинг 192-рақамли вакили Бейбут Жуқаев 197-ўриндаги америкалик Жек Пиннингтон-Жонсга қарши баҳс олиб боради.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакинанинг US OPEN турнирининг аралаш жуфтлик баҳсларидаги рақиби аниқлангани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Теннис Дмитрий Попко Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
