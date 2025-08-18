US Open: Елена Рибакинанинг микст жуфтлик баҳсларида рақиби аниқ бўлди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина US Open турнирида америкалик Тейлор Фриц билан микст жуфтлик баҳсларида иштирок этади.
Қозоғистон-Америка жуфтлиги биринчи даврада италиялик Сара Эррани — Андреа Вавассори жуфтлигига қарши кортга чиқади.
Биринчи босқичда қуйидаги жуфтликлар ҳам баҳслашади.
Жессиcа Пегула (АҚШ) / Жек Дрейпер (Буюк Британия) — Эмма Радукану (Буюк Британия) / Карлос Алькарас (Испания).
Ольга Данилович (Сербия) / Новак Жокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия) / Даниил Медведев (Россия).
Ига Швентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) — Мэдисон Киз (АҚШ) / Фрэнсис Тиафо (АҚШ).
Наоми Осака (Япония) / Гаэль Монфилс (Франция) — Кэти Макнелли (АҚШ) / Лоренцо Мусетти (Италия).
Катержина Синякова (Чехия) / Янник Синнер (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия).
Тейлор Таунсенд (АҚШ) / Бен Шелтон (АҚШ) — Аманда Анисимова (АҚШ) / Холгер Руне (Дания).
Винус Уильямс (АҚШ) / Рейлли Опелка (АҚШ) — Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублев (Россия).
19-20 август кунлари аралаш жуфтлик баҳслари бўлиб ўтади.
Бугун АҚШ очиқ чемпионатининг яккалик баҳслари учун саралаш турнири бошланади. Эркаклар ўртасида қозоғистонлик Бейбут Жуқаев, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко иштирок этади.