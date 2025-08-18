OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    16:38, 18 Август 2025 | GMT +5

    US Open: Елена Рибакинанинг микст жуфтлик баҳсларида рақиби аниқ бўлди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина US Open турнирида америкалик Тейлор Фриц билан микст жуфтлик баҳсларида иштирок этади.

    Елена Рыбакина не прошла в финал турнира серии WTA 1000 в США
    Фото: sports.kz

    Қозоғистон-Америка жуфтлиги биринчи даврада италиялик Сара Эррани — Андреа Вавассори жуфтлигига қарши кортга чиқади.

    Биринчи босқичда қуйидаги жуфтликлар ҳам баҳслашади.

    Жессиcа Пегула (АҚШ) / Жек Дрейпер (Буюк Британия) — Эмма Радукану (Буюк Британия) / Карлос Алькарас (Испания).

    Ольга Данилович (Сербия) / Новак Жокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия) / Даниил Медведев (Россия).

    Ига Швентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия) — Мэдисон Киз (АҚШ) / Фрэнсис Тиафо (АҚШ).

    Наоми Осака (Япония) / Гаэль Монфилс (Франция) — Кэти Макнелли (АҚШ) / Лоренцо Мусетти (Италия).

    Катержина Синякова (Чехия) / Янник Синнер (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария) / Александр Зверев (Германия).

    Тейлор Таунсенд (АҚШ) / Бен Шелтон (АҚШ) — Аманда Анисимова (АҚШ) / Холгер Руне (Дания).

    Винус Уильямс (АҚШ) / Рейлли Опелка (АҚШ) — Каролина Мухова (Чехия) / Андрей Рублев (Россия).

    19-20 август кунлари аралаш жуфтлик баҳслари бўлиб ўтади.

    Бугун АҚШ очиқ чемпионатининг яккалик баҳслари учун саралаш турнири бошланади. Эркаклар ўртасида қозоғистонлик Бейбут Жуқаев, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко иштирок этади.

