Президент Mitsui компанияси директорлар кенгаши раиси Тацуо Ясунага билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Президенти Mitsui компанияси директорлар кенгаши раиси Тацуо Ясунага билан учрашди, деб хабар беради Ақорда.
Президент Mitsui раҳбариятига Қозоғистондаги фаол ишлари ва Япония билан иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қўшган ҳиссаси учун миннатдорчилик билдирди.
Ҳозирда компания халқаро таъминот занжирларини шакллантириш, инфратузилмани ривожлантириш, энергетика ва саноат тармоқларини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди.
Давлат раҳбари Қозоғистон Mitsui фаолиятининг кўламини иқтисодиётнинг асосий тармоқларида кенгайтириш ниятида эканлигини таъкидлади. Хусусан, у компаниянинг Астанада капитал таъмирлаш ва ускуналарни тиклаш бўйича ишлаб чиқариш мажмуасини қуришда иштирок этиш режасини маъқуллади.
Шунингдек, ўзаро манфаатли соҳалар қаторида муҳим минералларни ўзлаштириш, транспорт ва логистика, табиий офатларнинг олдини олиш технологияларини жорий этиш бор.
Қозоғистон Президентининг Токиога ташрифи доирасида Mitsui билан бир қатор қўшма лойиҳаларни амалга ошириш бўйича меморандум имзолаш режалаштирилган.
