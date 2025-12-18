Қасим-Жомарт Тоқаев Rakuten Group компанияси раҳбари Хироши Микитанини қабул қилди
ТОKYО. Кazinform – Қозоғистон Президенти Японияга расмий ташрифи доирасида Rakuten Group компанияси асосчиси, бошқарма раиси ва бош директори Хироши Микитани билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Rakuten Groupнинг дунёдаги энг илғор глобал рақамли экотизимни яратишдаги ютуқларини юқори баҳолади.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, технологик ривожланиш ва рақамли трансформациянинг янги босқичига қадам қўйган Қозоғистон компания тажрибасига катта қизиқиш билдирмоқда.
Президент мамлакатда сунъий интеллект тўғрисидаги биринчи қонун қабул қилинганини, биринчи миллий суперкомпьютер ишга туширилганини ва электрон ҳукумат хизматлари ва рақамли экотизимни такомиллаштираётганини таъкидлади.
Шу муносабат билан Давлат раҳбари Rakuten Groupнинг Қозоғистондаги фаолиятини кенгайтириш, шунингдек, Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги билан яқин алоқалар ўрнатиш ниятини олқишлади. Хусусан, мамлакат компаниянинг саратон касаллигини даволаш учун биотехнология соҳасидаги ишланмаларига қизиқиш билдирмоқда.
Хироши Микитани Қасим-Жомарт Тоқаевга компания фаолиятига ижобий баҳо бергани учун миннатдорчилик билдирди ва Қозоғистон Президенти билан учрашиш катта шараф эканлигини таъкидлади. У мамлакатда рақамли ташаббусларнинг юқори ривожланиш суръатларини таъкидлади ва уларни амалга оширишга жалб қилинган кенг кўламли инвестицияларга эътибор қаратди.
Rakuten Group - бу 1997 йилда Хироши Микитани томонидан асос солинган япон технология конгломерати. Компания электрон тижорат, мобил алоқа, молиявий технологиялар, рақамли контент, медиа хизматлари ва бошқа онлайн хизматларни ўз ичига олган тўлиқ рақамли экотизимни ривожлантиради. Rakuten 30 дан ортиқ мамлакат ва ҳудудлар билан халқаро ҳамкорликни ўрнатган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Япония музокаралар натижасида расмий ҳужжатларни имзолади.