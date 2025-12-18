17:21, 18 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон ва Япония музокаралар якунида расмий ҳужжатларни имзолади
ТОKYО. Кazinform – Музокаралар якунида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Бош вазир Санаэ Такаичи Қўшма баёнот қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Икки мамлакат расмий делегациялари аъзолари 14 та ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатларни имзоладилар.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди.
Токиода умумий қиймати 3,7 миллиард доллардан ортиқ бўлган шартномалар имзоланади.
Токио Қозоғистон Президентининг ташрифига қандай тайёргарлик кўраётгани ҳақида ёзган эдик.