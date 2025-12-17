OZ
    13:00, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Токио Қозоғистон Президентининг ташрифига қандай тайёргарлик кўрмоқда

    ASTANА. Кazinform – BORT №1 Telegram-канали Давлат раҳбарининг Японияга ташрифига тайёргарлик кўриш жараёнининг фотосуратлари ва видеоларини эълон қилди.

    Токио
    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    Аввалроқ Акорда матбуот хизмати Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 18-20 декабрь кунлари Японияга расмий ташриф билан бориши ҳақида хабар берган эди.

    Ташриф доирасида Император Нарухито, Бош вазир Санаэ Такаичи, шунингдек, Япония бизнес ҳамжамияти вакиллари билан учрашувлар режалаштирилган.

    Токио
    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    Бундан ташқари, Қозоғистон Президенти “Марказий Осиё-Япония” саммитида иштирок этади.

    Токио
    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари энергетика соҳаси ходимларини касб байрами билан табриклади.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Марказий Осиё+Япония Япония
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
