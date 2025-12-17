13:00, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Токио Қозоғистон Президентининг ташрифига қандай тайёргарлик кўрмоқда
ASTANА. Кazinform – BORT №1 Telegram-канали Давлат раҳбарининг Японияга ташрифига тайёргарлик кўриш жараёнининг фотосуратлари ва видеоларини эълон қилди.
Аввалроқ Акорда матбуот хизмати Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 18-20 декабрь кунлари Японияга расмий ташриф билан бориши ҳақида хабар берган эди.
Ташриф доирасида Император Нарухито, Бош вазир Санаэ Такаичи, шунингдек, Япония бизнес ҳамжамияти вакиллари билан учрашувлар режалаштирилган.
Бундан ташқари, Қозоғистон Президенти “Марказий Осиё-Япония” саммитида иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари энергетика соҳаси ходимларини касб байрами билан табриклади.