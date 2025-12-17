OZ
    12:00, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари энергетика соҳаси ходимларини касб байрами билан табриклади

    ASTANА. Каzinform — Ақордада бўлиб ўтган тантанали йиғилишда Қасим-Жомарт Тоқаев бу йил Ишчи касблари йили доирасида ишчиларга алоҳида ҳурмат кўрсатилаётганини таъкидлади ва энергетика соҳаси мутахассисларини касб байрами билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    – Энергетика соҳаси мамлакатимиз учун стратегик аҳамиятга эга соҳадир. Барқарор энергия манбаисиз қудратли давлат қуришнинг иложи йўқ. Энергетика соҳасида ишлаш мамлакатимиз тараққиётига ҳисса қўшиш демакдир. Ахир, мамлакатимиздаги ҳар бир оила ва ҳар бир инсон сиз қилаётган ишдан фойда кўради. Ҳар бир уйга ёруғлик ва иссиқлик етказиб бериш масъулиятли ишдир. Барчангизга меҳнатингиз учун самимий миннатдорчилик билдираман, — деди Президент.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Мустақиллик куни билан табриклади.

