Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Мустақиллик куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқини Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати маълум қилди.
— Ҳурматли ватандошлар! Мустақиллик байрамингиз муборак бўлсин!
Ушбу байрам мамлакатимиз учун ўзига хос аҳамиятга эга. Шу куни халқимиз Қозоғистонни суверен давлат сифатида ривожлантириш учун эркин ва якуний танлов қилди.
Мустақиллик барчасидан қадрлироқ! Биз аждодларимиз руҳига бош эгамиз ва ёш авлод олдидаги тарихий масъулиятни ҳис қилиб, ушбу тамойилга содиқ қоламиз.
Фуқароларимизнинг бирлиги, ўзаро қўллаб-қувватлаши ва ижодий меҳнати, шунингдек, жамиятдаги барқарорлик ва тотувлик туфайли Қозоғистон ўз Мустақиллигини мустаҳкамлашда сезиларли ютуқларга эришди. Энди бутун дунё тез ўзгармоқда. Турли қийинчиликлар билан бир қаторда, янги имкониятларга тўла янги тарихий давр бошланди.
Бундай вазиятда биз, ёш ва келажакка интилувчи миллат сифатида, келажакка катта умид ва мустаҳкам ишонч билан қарашимиз ва муборак бирлигимизни сақлашимиз керак. Биз мамлакатимизнинг глобал миқёсдаги обрўси ва рақобатбардошлигини ошириш ва Қозоғистонни гуллаб-яшнаётган давлат сифатида ривожлантириш учун астойдил ҳаракат қилишимиз керак.
Ҳозирда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар натижасида биз катта ютуқларга эришамиз, деб ишонаман. Ҳар томонлама модернизация қилишга қаратилган стратегик йўналишимиздан четга чиқмасдан, биз Адолатли, Кучли, Тоза ва Хавфсиз Қозоғистонни қурамиз.
Барчангизга бахт, фаровонлик ва улкан муваффақиятлар тилайман!
Шонли Мустақиллигимиз абадий бўлсин, — дейилади Давлат раҳбарининг табригида.