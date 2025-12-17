OZ
    20:57, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президентини Токиодаги Ханэда халқаро аэропортида Япония давлат ташқи ишлар вазири Аяно Кунимицу кутиб олди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари эртага Япония императори Нарухито ва Бош вазир Санаэ Такаичи билан музокаралар ўтказади.

    Қозоғистон-Япония
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, ташриф доирасида император Нарухито ва Бош вазир Санаэ Такаичи билан учрашув режалаштирилган. «Марказий Осиё-Япония» саммитида иштирок этади ва бизнес ҳамжамияти вакиллари билан учрашади. Кazinform мухбири Қозоғистон ва Япония ўртасидаги муносабатларнинг муҳим жиҳатларига тўхталиб ўтди.

