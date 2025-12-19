Давлат раҳбари Sumitomo компанияси президенти Шинго Уэнони қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Токиода Япониянинг энг йирик ва энг нуфузли савдо ва инвестиция корпорацияларидан бири бўлган Sumitomo раҳбари билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Президенти мамлакат Sumitomo корпорациясининг барқарор ривожланиш ва бизнес масъулиятини оширишга содиқлигини юқори баҳолаётганини ва компанияни узоқ муддатли ҳамкор деб билишини таъкидлади.
Шинго Уэно Давлат раҳбарига “Қазатомсаноат” миллий компанияси билан қўшма лойиҳани амалга ошириш ҳақида ахборот берди. Ушбу лойиҳа ядровий тиббиёт соҳасида уран маҳсулотларидан терапевтик фойдаланиш учун радий изотопларини олишнинг илмий ва фундаментал усулларини ишлаб чиқишни ўз ичига олади.
Учрашувда транспорт ва логистика, энергетика, ядро саноати, металлургия ва геологик қидирув соҳаларида қўшма инвестиция ташаббусларини амалга ошириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти Токио Фавқулодда вазиятлар марказига ташриф буюрди.