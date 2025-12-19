OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:23, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон Президенти Токио Фавқулодда вазиятлар марказига ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform – Ақорда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Токио Фавқулодда вазиятлар марказига ташриф буюргани ҳақида хабар берди.

    Фото: Токио

    Бу шаҳардаги фуқаролик мудофааси ва таҳдидларнинг олдини олишнинг асосий тизимидир.

    «Марказнинг асосий вазифаси - шаҳардаги вазиятни доимий равишда кузатиб бориш, фавқулодда ҳолатларда ҳокимият органларининг ҳаракатларини мувофиқлаштириш, потенциал таҳдидлар ва офатлар (зилзилалар, тайфунлар, сув тошқинлари, йирик техноген офатлар, террористик ҳаракатлар) ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилишдан иборат», - дейилади маълумотда.

    Фото: Токио

    Оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда ёлғон маълумотларнинг тарқалишига қарши курашишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу иш билан махсус бўлинма шуғулланади ва уни куну тун кузатиб боради.

    Президент Токионың Төтенше жағдайлар жөніндегі ахуалдық орталығын аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Кундалик ҳаётда мажмуа инқирозларни бошқариш тизимларини режалаштириш ва такомиллаштириш, минтақавий фуқаролик мудофааси режаларини ишлаб чиқиш, ўқув машқларини тайёрлаш ва ўтказиш, жамоатчиликни хабардор қилиш ва офатларнинг оқибатларини бартараф этиш учун ахборот тизимларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Астана ҳокими ва Токио губернатори ўзаро англашув меморандумини имзоладилар.

    Ляззат Сейданова
