    09:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Астана ҳокими ва Токио губернатори ўзаро англашув меморандумини имзолади

    ASTANА. Кazinform – Ақорда Астана ҳокими ва Токио губернатори ўзаро англашув меморандумини имзолагани ҳақида хабар берди.

    имзолаш маросими
    Фото: Ақорда

    — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Астана ҳокими Женис Қасимбек ва Токио губернатори Юрико Коикэ Қозоғистон ва Япония пойтахтлари ўртасида ўзаро англашув меморандумини имзолади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент ва Токио губернатори Юрико Коикэ Smart city технологияларини муҳокама қилган эди.

