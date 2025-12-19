09:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Астана ҳокими ва Токио губернатори ўзаро англашув меморандумини имзолади
ASTANА. Кazinform – Ақорда Астана ҳокими ва Токио губернатори ўзаро англашув меморандумини имзолагани ҳақида хабар берди.
— Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Астана ҳокими Женис Қасимбек ва Токио губернатори Юрико Коикэ Қозоғистон ва Япония пойтахтлари ўртасида ўзаро англашув меморандумини имзолади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент ва Токио губернатори Юрико Коикэ Smart city технологияларини муҳокама қилган эди.