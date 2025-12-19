OZ
    Қозоғистон Президенти ва Токио губернатори Юрико Коикэ Smart city технологияларини муҳокама қилишди

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Юрико Коикэ рақамлаштириш, Smart city технологиялари ва барқарор шаҳарсозлик, сунъий интеллект ва шаҳар бошқарувига инновацион ечимларни жорий этиш соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилишди, деб хабар беради Ақорда.

    п
    Фото: Акорда

    Шунингдек, улар мегаполислар аҳолиси ва меҳмонлари учун янада қулай, экологик тоза, хавфсиз ва инклюзив муҳит яратиш масаласини кўриб чиқдилар.

    Давлат раҳбари икки мамлакат пойтахтлари ўртасида шаҳар бошқарувига сунъий интеллектни жорий этишда ҳамкорлик қилишнинг катта салоҳиятини таъкидлади.

    п
    Фото: Акорда

    Учрашув давомида Қасим-Жомарт Тоқаевга Токионинг Smart city концепцияси тақдим этилди. Лойиҳа аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш, шаҳар бошқаруви самарадорлигини ошириш ва барқарор ривожланиш учун илғор технологиялардан фойдаланишга қаратилган.

    п
    Фото: Акорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Rakuten Group компанияси раҳбари Хироши Микитанини қабул қилган эди.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Япония
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
