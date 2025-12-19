Президент Япония металл ва энергетика хавфсизлиги ташкилоти раиси билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Япония металл ва энергетика хавфсизлиги ташкилоти (JOGMEC) раиси Ичиро Такахаруни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда геологик қидирув, муҳим минералларни қазиб олиш ва қайта ишлаш, шунингдек, табиий ресурсларни барқарор бошқариш соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
Давлат раҳбари JOGMECнинг Қозоғистонда лойиҳаларни амалга оширишга қизиқишини юқори баҳолади.
Бундан ташқари, суҳбат давомида ташкилотнинг мамлакатдаги геологик қидирув лойиҳаларида иштироки ва ваколатхона очиш имконияти кўриб чиқилди. Президентнинг сўзларига кўра, бу қўшма лойиҳаларни самарали мувофиқлаштиришга, шунингдек, Япония ишлаб чиқариш ва технология компанияларининг Қозоғистон бозорида иштирокини оширишга ёрдам беради.
JOGMEC Японияда энергия ва минерал ресурслар хавфсизлиги учун масъул бўлган асосий давлат муассасаси ҳисобланади. Ташкилот нефть, газ, водород, аммиак ва нодир металларнинг барқарор етказиб берилишини таъминловчи давлат оператори сифатида ишлайди.
