    16:10, 25 Февраль 2026 | GMT +5

    Михаил Кукушкин Франциядаги турнирни муваффақиятли бошлади

    ASTANА. Кazinform – Дунё рейтингида 266-ўринни эгаллаган қозоғистонлик теннисчи Михаил Кукушкин Сен-Брие (Франция) челленжер турнирининг иккинчи босқичига чиқди.

    Кукушкин
    Фото: ҚТФ

    Биринчи босқичда қозоғистонлик теннисчи дунё рейтингида 266-ўринни эгаллаган Буюк Британиялик Жорж Лоффаген билан тўқнаш келди.

    Кукушкин биринчи партияда брейк қилиб, 1:0 ҳисобида олдинга чиқиб олганидан сўнг, Лоффаген ўйинни давом эттиришдан бош тортди.

    Михаил чорак финалга чиқиш учун француз теннисчиси, дунё рейтингида 95-ўриндаги ва ушбу турнирнинг 2-ракеткаси Уго Гастон ёки рейтингда 268-ўринни эгаллаган Саша Геймард билан рақобатлашади.

    Рейтингда 92-ўринни эгаллаган яна бир қозоғистонлик Александр Шевченко Дубай АТР 500 турнирининг биринчи босқичида дунёнинг 16-ракеткаси, россиялик Карен Хачановни мағлуб эта олмади - 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

    Дунёнинг ўнинчи, Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Александр Бублик иккинчи босқичда дунё рейтингида 25-ўриндаги Нидерландия вакили Таллон Грикспурга қарши кортга чиқади.

    Эслатиб ўтамиз, Тимофей Скатов Швейцариядаги турнирнинг иккинчи босқичига йўл олди.

