Михаил Кукушкин Франциядаги турнирни муваффақиятли бошлади
ASTANА. Кazinform – Дунё рейтингида 266-ўринни эгаллаган қозоғистонлик теннисчи Михаил Кукушкин Сен-Брие (Франция) челленжер турнирининг иккинчи босқичига чиқди.
Биринчи босқичда қозоғистонлик теннисчи дунё рейтингида 266-ўринни эгаллаган Буюк Британиялик Жорж Лоффаген билан тўқнаш келди.
Кукушкин биринчи партияда брейк қилиб, 1:0 ҳисобида олдинга чиқиб олганидан сўнг, Лоффаген ўйинни давом эттиришдан бош тортди.
Михаил чорак финалга чиқиш учун француз теннисчиси, дунё рейтингида 95-ўриндаги ва ушбу турнирнинг 2-ракеткаси Уго Гастон ёки рейтингда 268-ўринни эгаллаган Саша Геймард билан рақобатлашади.
Рейтингда 92-ўринни эгаллаган яна бир қозоғистонлик Александр Шевченко Дубай АТР 500 турнирининг биринчи босқичида дунёнинг 16-ракеткаси, россиялик Карен Хачановни мағлуб эта олмади - 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.
Дунёнинг ўнинчи, Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Александр Бублик иккинчи босқичда дунё рейтингида 25-ўриндаги Нидерландия вакили Таллон Грикспурга қарши кортга чиқади.
Эслатиб ўтамиз, Тимофей Скатов Швейцариядаги турнирнинг иккинчи босқичига йўл олди.