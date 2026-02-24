Тимофей Скатов Швейцариядаги турнирнинг иккинчи босқичига йўл олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 192-ракеткаси Тимофей Скатов Лугано (Швейцария) челленжер турнирининг 1/8 финалига йўл олди.
Турнирнинг 7-ракеткаси сифатида қайд этилган Т. Скатов ўзининг биринчи учрашувини рейтингда 247-ўринни эгаллаган германиялик Том Генчга қарши ўтказди.
Биринчи сетда 3:1 ҳисобида олдинда бўлган қозоғистонлик спортчи ўз устунлигини бой бермади – 6:3. Иккинчи сетда ҳисоб 5:5 бўлганида, Скатов брейк қилишга муваффақ бўлди – 7:5.
1 соат 29 дақиқа давом этган ўйинда Скатов 4 та брейк-пойнтнинг ярмини ва 7 та эйсни қўлга киритди. Генч 4 та эйс билан кифояланди.
Тимофей Скатов рейтингда дунёнинг 230-ракеткаси ғолиби хорватиялик Матей Додиг ёки 360-ракетка, чехиялик Йонас Форейтек билан тўқнаш келади.
Лугано турнирининг соврин жамғармаси 97 640 еврога баҳоланмоқда. Ғолиб 15 510 евро ва 75 рейтинг очкосини қўлга киритади.
Т. Скатов душанба куни янгиланган АТР рейтингида 195-ўриндан 192-ўринга кўтарилди.
