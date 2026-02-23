Анна Данилина жаҳон рейтингида ўз рекордини янгилади
ASTANА. Кazinform – Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) яккалик ва жуфтлик баҳсларида янгиланган рейтингларни эълон қилди.
Қозоғистоннинг энг яхши жуфтлик баҳслари иштирокчиси Анна Данилина жаҳон рейтингида 7-ўриндан 6-ўринга кўтарилди. Шундай қилиб, А. Данилина шахсий рекордини янгилади.
Қозоғистонлик теннисчи сербиялик Александра Крунич билан биргаликда ўтган ҳафта Дубай WТА 1000 турнирининг ярим финалига чиқди.
Яна бир қозоғистонлик теннисчи Жибек Қуламбаева 136-ўриндан 140-ўринга, Юлия Путинцева эса 110-ўриндан 156-ўринга тушиб кетди.
Яккалик баҳсларида қозоғистоннинг етакчи теннисчиси Елена Рибакина ҳали ҳам кучли учликни якунламоқда.
Ю. Путинцева 78-ўриндан 77-ўринга кўтарилди. Зарина Дияс 293-ўринда қолди, Ж. Қуламбаева эса 390-ўриндан 393-ўринга тушиб кетди.
Бу ҳафта Ю. Путинцева Мерида (Мексика) WТА 500 турнирида иштирок этади. Унинг биринчи рақиби — саралаш турнири ғолибларидан бири, рейтингда 122-ўринни эгаллаган Андорра вакили Виктория Хименес Касинцева.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчиларнинг Дубай АТР 500 турниридаги рақиблари аниқланди.