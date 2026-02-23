OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    12:10, 23 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик теннисчиларнинг Дубай АТР 500 турниридаги рақиблари аниқланди

    ASTANА. Кazinform – Дубай АТP 500 турнирида қозоғистонлик теннисчилар Александр Бублик ва Александр Шевченко кимларга қарши ўйнаши аниқланди.

    Бублик ва Шевченко
    Фото: ҚТФ

    Дунёнинг ўнинчи, турнирнинг 2-ракеткаси А. Бублик биринчи ўйинида саралаш турнири ғолибларидан бири, рейтингда 77-ўринни эгаллаган германиялик Ян-Леннард Штруффга қарши ўйнайди.

    Қозоғистонлик теннисчи ўтган ой Роттердамда (Нидерландия) бўлиб ўтган АТР 500 турнирининг иккинчи босқичида немис спортчисини 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.

    Яна бир қозоғистонлик, рейтингда 79-ўринни эгаллаган А. Шевченко саралаш турнири финалида дунёнинг 72-ракеткаси, франциялик Кентен Галига 6:7 (6:8), 5:7 ҳисобида ютқазди. Шунга қарамай, ташкилотчилар А. Шевченкони махсус таклифнома билан асосий тўрга киритдилар.

    Қозоғистонлик теннисчи биринчи босқичда дунёнинг 17-ракеткаси, россиялик Карен Хачановга тўқнаш келади.

    Дубай турнири 28 февраль куни якунланади ва ғолиб аниқланади.

    Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина Дубайдаги турнирнинг чорак финалига чиқди.

