Анна Данилина Дубайдаги турнирнинг чорак финалига чиқди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи, дунёнинг 7-ракеткаси Анна Данилина Дубай WТА 1000 турнирининг чорак финалига йўл олди.
Турнирда 4-ракеткаси сифатида қайд этилган А. Данилина сербиялик Александра Крунич билан бирга иккинчи босқичда ҳиндистонлик Рутуя Бхосале – таиландлик Пеангтарн Плипуек билан тўқнаш келади.
Қозоғистон-Сербия жуфтлиги биринчи сетда 6:3 ҳисобида устунлик қилди.
Бироқ, иккинчи сетда Бхосале ва Плипуек 5:3 ҳисобида олдинга чиқиб олишди. Бироқ, Данилина — Крунич нафақат ҳисобни тенглаштиришди, балки тай-брекда ғалаба қозонишди – 7:6 (7:4).
1 соат 44 дақиқа давом этган ўйинда Данилина — Крунич 10 та брейк-пойнтдан 3 тасидан ва 2 та эйсдан фойдаланишди. Бхосале — Плипуек 2 та брейк (9 та брейк-пойнт) билан чекланганди.
Анна Данилина — Александра Круниc ярим финал йўлланмаси учун украиналик Людмила Киченок — америкалик Дезире Кравчик билан рақобатлашади.
Бу йил Қозоғистон-Сербия жуфтлиги Австралия очиқ чемпионати финалига чиқди ва ўтган ҳафта Доҳада бўлиб ўтган WТА 1000 турнирида ғолиб чиқди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакинанинг Дубайдаги турнирнинг учинчи босқичига чиққани ҳақида ёзган эдик.