    14:10, 18 Февраль 2026 | GMT +5

    Елена Рибакина Дубай турнирининг учинчи босқичига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг учинчи ракеткаси Елена Рибакина Дубай WTA 1000 турнирини ғалаба билан бошлади.

    Рибакина
    Фото: ҚТФ

    Турнирнинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина иккинчи босқичда 94-ўринда турган австралиялик Кимберли Бирреллни 6:1, 6:2 ҳисобида мағлуб этди.

    1 соат 2 дақиқа давом этган ўйинда Елена 6 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 6 та эйсни фойдаланди. Биррелл 1 та эйс билан чекланди.

    Елена Рибакина чорак финал йўлланмаси учун 67-ўринда турган хорватиялик Антония Рузич билан рақобатлашади.

    Ўтган йили қозоғистонлик теннисчи ярим финалга чиққан эди.

    Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина жаҳон рейтингида шахсий рекордини ўрнатди.

    Теглар:
    Теннис Елена Рибакина Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
