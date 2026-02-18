14:10, 18 Февраль 2026 | GMT +5
Елена Рибакина Дубай турнирининг учинчи босқичига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг учинчи ракеткаси Елена Рибакина Дубай WTA 1000 турнирини ғалаба билан бошлади.
Турнирнинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина иккинчи босқичда 94-ўринда турган австралиялик Кимберли Бирреллни 6:1, 6:2 ҳисобида мағлуб этди.
1 соат 2 дақиқа давом этган ўйинда Елена 6 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 6 та эйсни фойдаланди. Биррелл 1 та эйс билан чекланди.
Елена Рибакина чорак финал йўлланмаси учун 67-ўринда турган хорватиялик Антония Рузич билан рақобатлашади.
Ўтган йили қозоғистонлик теннисчи ярим финалга чиққан эди.
Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина жаҳон рейтингида шахсий рекордини ўрнатди.