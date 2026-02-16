Анна Данилина жаҳон рейтингида шахсий рекорд ўрнатди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчиларнинг WТА рейтингидаги ўрни маълум бўлди.
Ўтган ҳафта Доҳа (Қатар) WТА 1000 турнирида сербиялик Александра Крунич билан бирга ғолиб бўлган Анна Данилина жаҳон рейтингида 10-ўриндан 7-ўринга кўтарилди. Шундай қилиб, Данилина рекорд натижага эришди. Унинг аввалги энг яхши натижаси 8-ўрин эди. А. Крунич 14-ўриндан 12-ўринга кўтарилди.
Бу ҳафта қозоғистон-серб жуфтлиги Дубай WТА 1000 турнирида иштирок этади. Бельгиялик Элизе Мертенс пешқадамликни давом эттиряпти, ундан кейин чехиялик Катержина Синякова. Америкалик Тэйлор Таунсенд кучли учликни якунлайди.
Яна бир қозоғистонлик Юлия Путинцева жуфтлик баҳсларида 106-ўриндан 110-ўринга тушиб кетди, Жибек Қуламбаева эса 137-ўриндан 136-ўринга кўтарилди.
Яккалик баҳсларида қозоғистонлик Елена Рибакина беларуслик Арина Соболенко ва польшалик Ига Швентекдан кейин учинчи ўринда.
Ю. Путинцева 70 дан 78 га, Зарина Дияс 290 дан 293 га, Ж. Қуламбаева 388 дан 390 га тушиб кетди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Анна Данилинанинг Доҳа турнири чемпиони бўлгани ҳақида ёзган эдик.