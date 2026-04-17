Қозоғистонда қанча одам табиий газ истеъмол қилади
ASTANА. Кazinform - Бугунги кунда мамлакатда қарийб 13 миллион киши табиий газдан фойдаланиш имкониятига эга. 2026 йил охирига бориб, газлаштириш даражаси 64,3% га етиши режалаштирилган, бу ўтган йилги кўрсаткичдан (62,4%) юқори.
Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлиги матбуот хизматининг маълумотларига кўра, бу йил мамлакатда 40 та газлаштириш лойиҳаси амалга оширилмоқда. Натижада 10 та аҳоли пунктида 32 мингдан ортиқ аҳоли табиий газдан фойдаланиш имкониятига эга бўлади.
Лойиҳалар Ақтўбе, Ғарбий Қозоғистон, Жамбил, Қарағанди, Қостанай, Қизилўрда, Манғистау ва Туркистон вилоятларини, шунингдек, Улитау ва Жетису вилоятларини қамраб олади.
Бундан ташқари, Бейнеу - Бозой - Чимкент магистрал газ қувурининг иккинчи линиясининг биринчи босқичи қурилиши давом этмоқда. Жорий йил охирига қадар йилига 10 миллиард куб метр газ ўтказиш қувватига эга газ қувурининг асосий қисмини қуришни якунлаш режалаштирилган.
