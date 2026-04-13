Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автомобиль газининг нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади.
13 апрель ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 237-238 тенге/л
- Алмати: 237-240 тенге/л
- Чимкент: 221-226 тенге/л
АИ-95
- Астана: 309-315 тенге/л
- Алмати: 313-320 тенге/л
- Чимкент: 297-305 тенге/л
АИ-98
- Астана: 354-365 тенге/л
- Алмати: 357-375 тенге/л
- Чимкент: 345-359 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 328-333 тенге/л
- Алмати: 330-336 тенге/л
- Чимкент: 325-334 тг/л
Газ
- Астана: 112 тг/л
- Алмати: 112 тг/л
- Чимкент: 102 тг/л
