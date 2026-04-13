    12:38, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автомобиль газининг нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархлари ҳудудга ва маълум бир ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб фарқ қилади.

    13 апрель ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 237-238 тенге/л
    • Алмати: 237-240 тенге/л
    • Чимкент: 221-226 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 309-315 тенге/л
    • Алмати: 313-320 тенге/л
    • Чимкент: 297-305 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 354-365 тенге/л
    • Алмати: 357-375 тенге/л
    • Чимкент: 345-359 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 328-333 тенге/л
    • Алмати: 330-336 тенге/л
    • Чимкент: 325-334 тг/л

    Газ

    • Астана: 112 тг/л
    • Алмати: 112 тг/л
    • Чимкент: 102 тг/л

    13 апрель ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
