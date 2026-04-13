Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 469,65 тенге, сотиш — 476,90 тенге;
— евро: сотиб олиш — 549,98 тенге, сотиш — 559,93 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,05 тенге, сотиш — 6,35 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,27 тенге, сотиш — 74,23 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 473,68 тенге, сотиш — 476,46 тенге;
— евро: сотиб олиш — 554,88 тенге, сотиш — 560,31 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,06 тенге, сотиш — 6,18 тенге.
— юань: сотиб олиш — 69,38 тенге, сотиш — 72,30 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан