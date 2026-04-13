OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 469,65 тенге, сотиш — 476,90 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 549,98 тенге, сотиш — 559,93 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,05 тенге, сотиш — 6,35 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,27 тенге, сотиш — 74,23 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 473,68 тенге, сотиш — 476,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 554,88 тенге, сотиш — 560,31 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,06 тенге, сотиш — 6,18 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 69,38 тенге, сотиш — 72,30 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 10 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!