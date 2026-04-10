    09:37, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 473,13 тенге, сотиш — 480,13 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 551,03 тенге, сотиш — 561,03 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,90 тенге, сотиш — 6,30 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,27 тенге, сотиш — 74,29 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 474,31 тенге, сотиш — 477,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 555,72 тенге, сотиш — 561,52 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,04 тенге, сотиш — 6,18 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 69,53 тенге, сотиш — 72,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 9 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Ляззат Сейданова
