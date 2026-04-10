Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 473,13 тенге, сотиш — 480,13 тенге;
— евро: сотиб олиш — 551,03 тенге, сотиш — 561,03 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,90 тенге, сотиш — 6,30 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,27 тенге, сотиш — 74,29 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 474,31 тенге, сотиш — 477,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 555,72 тенге, сотиш — 561,52 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,04 тенге, сотиш — 6,18 тенге.
— юань: сотиб олиш — 69,53 тенге, сотиш — 72,49 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан