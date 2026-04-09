Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 475,21 тенге, сотиш — 482,10 тенге;
— евро: сотиб олиш — 552,03 тенге, сотиш — 562,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,05 тенге, сотиш — 6,35 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,02 тенге, сотиш — 74,15 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 478,58 тенге, сотиш — 482,69 тенге;
— евро: сотиб олиш — 556,13 тенге, сотиш — 562,12 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,99 тенге, сотиш — 6,15 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,84 тенге, сотиш — 72,08 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан