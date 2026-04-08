Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 463,07 тенге, сотиш — 470,01 тенге;
— евро: сотиб олиш — 534,91 тенге, сотиш — 544,85 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,87 тенге, сотиш — 6,17 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,46 тенге, сотиш — 73,51 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 466,51 тенге, сотиш — 470,06 тенге;
— евро: сотиб олиш — 534,86 тенге, сотиш — 541,44 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,94 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,47 тенге, сотиш — 70,44 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 7 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан