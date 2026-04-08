    09:38, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 463,07 тенге, сотиш — 470,01 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 534,91 тенге, сотиш — 544,85 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,87 тенге, сотиш — 6,17 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,46 тенге, сотиш — 73,51 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 466,51 тенге, сотиш — 470,06 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 534,86 тенге, сотиш — 541,44 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,94 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,47 тенге, сотиш — 70,44 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 7 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Ляззат Сейданова
