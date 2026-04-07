    09:38, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар 460-466 тенге оралиғида савдо қилинмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 459,99 тенге, сотиш — 466,96 тенге;

    евро: сотиб олиш — 529,00 тенге, сотиш — 539,00 тенге;

    рубль: 5,70-6,00 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 460,19 тенге, сотиш — 463,05 тенге;

    евро: сотиб олиш — 532,25 тенге, сотиш — 533,06 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 5,96 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 461,48 тенге, сотиш — 463,75 тенге;

    евро: сотиб олиш — 533,50 тенге, сотиш — 539,57 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 5,92 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 466,33 тенге, 1 евро — 538,47 тенге, 1 рубль — 5,9 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 6 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
