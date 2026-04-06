Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 466,76 тенге, сотиш — 473,75 тенге;
— евро: сотиб олиш — 538,73 тенге, сотиш — 548,73 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,84 тенге, сотиш — 6,14 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,04 тенге, сотиш — 73,59 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 467,09 тенге, сотиш — 470,34 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540,00 тенге, сотиш — 545,72 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,00 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,60 тенге, сотиш — 70,55 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан