    09:38, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Мақсат Шағирбаев/ Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанададаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 466,76 тенге, сотиш — 473,75 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 538,73 тенге, сотиш — 548,73 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,84 тенге, сотиш — 6,14 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,04 тенге, сотиш — 73,59 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 467,09 тенге, сотиш — 470,34 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 540,00 тенге, сотиш — 545,72 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,85 тенге, сотиш — 6,00 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,60 тенге, сотиш — 70,55 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 3 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Бекабат Узаков
