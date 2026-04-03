    09:30, 03 Апрель 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Фото: pexels

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 468,04 тенге, сотиш — 475,04 тенге;

    евро: сотиб олиш — 540,03 тенге, сотиш — 550,03 тенге;

    рубль: 5,70-6,01 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 471,61 тенге, сотиш — 474,5 тенге;

    евро: сотиб олиш — 544,05 тенге, сотиш — 548,82 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,81 тенге, сотиш — 5,94 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 471,78 тенге, сотиш — 473,81 тенге;

    евро: сотиб олиш — 544,34 тенге, сотиш — 549,69 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,86 тенге, сотиш — 5,94 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 472,31 тенге, 1 евро — 543,72 тенге, 1 рубль — 5,86 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
