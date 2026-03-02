OZ
    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль газининг нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ва аниқ ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    2 март ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича ўзгаради:

    АИ-92

    • Астана: 237-238 тенге/л
    • Алмати: 237-239 тенге/л
    • Чимкент: 221-225 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 309-315 тенге/л
    • Алмати: 313-321 тенге/л
    • Чимкент: 297-303 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 354-365 тенге/л
    • Алмати: 350-375 тенге/л
    • Чимкент: 345-359 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 327-333 тенге/л
    • Алмати: 330-335 тенге/л
    • Чимкент: 325-333 тенге/л

    Газ

    • Астана: 112 тенге/л
    • Алмати: 112 тенге/л
    • Чимкент: 102 тенге/л

    2 март ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.

