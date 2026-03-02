10:37, 02 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль газининг нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ва аниқ ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform.
2 март ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича ўзгаради:
АИ-92
- Астана: 237-238 тенге/л
- Алмати: 237-239 тенге/л
- Чимкент: 221-225 тенге/л
АИ-95
- Астана: 309-315 тенге/л
- Алмати: 313-321 тенге/л
- Чимкент: 297-303 тенге/л
АИ-98
- Астана: 354-365 тенге/л
- Алмати: 350-375 тенге/л
- Чимкент: 345-359 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 327-333 тенге/л
- Алмати: 330-335 тенге/л
- Чимкент: 325-333 тенге/л
Газ
- Астана: 112 тенге/л
- Алмати: 112 тенге/л
- Чимкент: 102 тенге/л
2 март ҳолатига кўра, валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача белгиланган курсларини бу ердан ўқиш мумкин.