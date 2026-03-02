OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:38, 02 Март 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 498,86 тенге, сотиш — 502,18 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 587,56 тенге, сотиш — 593,32 тенге;

    — рубль 6,36 — 6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495,06 тенге, сотиш — 502,06 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 583,08 тенге, сотиш — 593,02 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 499,03 тенге, сотиш — 501,03 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 586,53 тенге, сотиш — 591,76 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 497,56 тенге, 1 евро — 586,92 тенге, 1 рубль — 6,44 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Валюта Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!