    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 498,00 тенге, сотиш — 500,60 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 589,20 тенге, сотиш — 594,75 тенге;

    — рубль 6,40 — 6,52 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495,00 тенге, сотиш — 502,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 583,00 тенге, сотиш — 593,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,25 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 498,93 тенге, сотиш — 501,03 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 588,07 тенге, сотиш — 593,77 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,43 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 501,75 тенге, 1 евро — 591,96 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 26 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

